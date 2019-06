Bekentenissen in grote Duitse kindermisbruikzaak met mogelijk honderden slachtoffers

Herman heeft bordje ‘Vrouw gezocht’ vervangen door bordje ‘Te koop’

15:36 ‘Gratis inwonen, alleen voor vrouwen zonder kinderen’. De oproep van Herman Horyon (81) om de eenzaamheid tegen te gaan, verscheen in april op een bord in zijn tuin in het Belgische Lummen. Die eenzaamheid is twee maanden later helaas nog niet weg, het bord wel. Vervangen door een ander bord, dat ‘Te koop’ leest. ,,Toch wil ik het nog één keer proberen om een vrouw te vinden. Maar lukt dat niet, dan verkoop ik inderdaad.”