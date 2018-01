Bekende seksuoloog laat vervallen kapel veilen: kopen is meenemen

video Brit klaagt reisorganisatie aan voor gevaren 'bommetjes' in zwembad

21:45 Een 44-jarige Brit klaagt de Engelse reisaanbieder Jet2Holdidays aan, omdat het bedrijf hem niet waarschuwde voor de gevaren in het waterpark bij een Spaans hotel. Graham Hyde liep ernstig rug- en nekletsel op nadat een flink uit de kluiten gewassen kind tijdens het maken van een bommetje keihard op zijn hoofd belandde. ,,Als ik had geweten hoe riskant het bij de uitlaat van een waterglijbaan is, was ik daar nooit in gegaan'', aldus het slachtoffer.