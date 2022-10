Bejaarde vrouw (86) dood teruggevonden in tuin: ‘Magda werd met geweld om het leven gebracht’

Zeker 25 doden door tropische storm Julia in Cen­traal-Amerika

Zeker 25 mensen zijn tot nu toe om het leven gekomen door de tropische storm Julia die sinds dit weekend over Centraal-Amerika trekt. De meeste slachtoffers vielen in El Salvador en Guatemala. In El Salvador hebben de autoriteiten tien doden gerapporteerd, onder wie vijf soldaten die bij een reddingsactie betrokken waren. Meer dan duizend mensen werden geëvacueerd.

11 oktober