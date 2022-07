Bejaarde nudist schiet Fransman (46) dood na lastigvallen van bezoekers naaktstrand

Minstens 18 doden bij politieac­tie tegen bende in Rio de Janeiro

Bij een grote politieactie tegen de georganiseerde misdaad in een sloppenwijk in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn donderdag zeker achttien doden gevallen. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om zestien vermoedelijke criminelen, een 38-jarige politieman en een 50-jarige vrouw die passeerde in een auto.

