Bejaarde boef: beruchte Italiaanse crimineel (79) na meerdere ontsnappingen opgepakt

Agenten beuken verkeerde deur in: vrouw krijgt 2,6 miljoen nadat ze naakt in de boeien geslagen werd

Schrikken was het bijna drie jaar geleden voor een vrouw uit Chicago: agenten beukten tijdens een zoektocht naar een gewapende man haar deur in en sloegen haar naakt in de boeien. Achteraf bleek dat de politie zich in het appartement vergist had. Voor die vernederende behandeling incasseert Anjanette Young nu een bedrag van 2,6 miljoen euro.

16 december