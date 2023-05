Beelden van pro-Russische nepbetogers bij A12-blokkade zorgen voor verbazing: ‘Wisten hier niks van’

met videoEen demonstratie van Extinction Rebellion (XR) op de A12 bij Den Haag is 28 januari gekaapt door nepbetogers met pro-Russische uitingen. Zowel organisator XR als waarnemer Amnesty International had niets in de gaten. Dezelfde betogers gebruikten ook andere demonstraties in Europa als decor voor hun protest, waarbij ze telkens met dezelfde pro-Russische borden verschenen.

Rusland zou de voorbije maanden meerdere nepdemonstraties hebben georganiseerd tegen de oorlog in Oekraïne. De demonstranten sloten zich aan bij een drukbezochte demonstratie met een ander thema, om vervolgens op beeld vast te leggen hoe ze met pro-Russische borden voor duizenden mensen staan.

Deze nepdemonstraties hadden als doel verdeeldheid te zaaien in Europa over de oorlog in Oekraïne, blijkt uit onderzoek van onder meer de Deense publieke omroep DR en het Franse Le Monde, die gelekte documenten van de Russische inlichtingendiensten hebben ingezien. Die diensten worden in verband gebracht met zeker tien in scene gezette demonstraties in Europa de afgelopen maanden.

Niet gezien

,,Wij zijn heel verbaasd over dit bericht’’, zegt een woordvoerder van Extinction Rebellion. ,,Wij wisten hier niks van en hebben deze mensen niet gezien. Ze horen ook niet bij ons.’’ Ook waarnemer Amnesty International, dat toezag op een ordentelijk verloop van de demonstratie, heeft de betogers niet opgemerkt. ,,Het was natuurlijk een hele drukke dag met duizenden mensen. Onze waarnemers hebben ze in ieder geval niet gezien.’’

Tekst gaat verder onder de video.

Behalve in Den Haag weden de nepbetogers ook gefotografeerd in Brussel, Parijs en Madrid. Zo ging het in Brussel bijvoorbeeld om een demonstratie van het zorgpersoneel en in Parijs om een protest tegen de pensioenhervormingen. Foto’s hiervan moeten het doen lijken alsof de demonstraties tegen de Oekraïense wapenhulp massaal werden bezocht.

Niet fijn

De beelden van de nepbetogers in Den Haag verbazen Extinction Rebellion. De actiegroep had eind januari zowel boven als in de tunnelbak van de A12 mensen lopen die het protest in de gaten hielden. ,,Er waren duizenden mensen, dan merk je het niet snel op als mensen aan de zijkant met dit soort borden staan. Dit is niet fijn, nee. Maar ik denk dat er niets aan te doen is.’’

Quote Op de beelden lijkt het ook alsof ze op een rustigere plek staan, het kan ook voor of na onze aanwezig­heid zijn geweest Woordvoerder Amnesty International

Ook Amnesty International betwijfelt of de nepbetogers een halt toe te roepen is. ,,Mensen moeten hun mening kunnen uiten. Onze waarnemers hebben ze in ieder geval niet gezien, dus daar kan ik niks over zeggen. Op de beelden lijkt het ook alsof ze op een rustigere plek staan, het kan ook voor of na onze aanwezigheid zijn geweest.’’

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Demonstranten doken op in verschillende Europese steden. Linksonder bij het protest bij de A12 in Den Haag. © DR

Berichten over de nepacties werden op sociale media verspreid via de profielen van twee mannen uit Sint-Petersburg die de Deense publieke omroep DR wist te identificeren. ‘Dezelfde mannen hebben desinformatie verspreid over een reeks grote demonstraties tegen wapenhulp aan Oekraïne in Frankrijk, België, Nederland en Spanje’, zo luidt het. ‘Een overzicht van de berichten van de mannen laat zien dat de mensen op de foto’s borden vasthouden met identieke berichten, geschreven op precies dezelfde manier en met dezelfde spelfouten.’

In het uitgelekte rapport van de inlichtingendiensten zou volgens Le Monde staan dat de foto’s een ‘enorm succes’ zijn, maar berichten die de krant op sociale media heeft gezien hebben geen of weinig likes ontvangen. Zowel DR als Le Monde heeft contact gezocht met enkele mannen die deelnamen aan de nepdemonstraties, maar die wilden niet reageren.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Dezelfde demonstrant die in Den Haag opdook, verscheen ook in Brussel drie dagen later. © DR

Nieuwe demonstratie

Extinction Rebellion is van plan om op zaterdag 28 mei opnieuw te demonstreren op de A12. Is de actiegroep dan alerter op mogelijke pro-Russische ‘kapers’? ,,Ze zijn geen onderdeel van de blokkade. Mensen mogen overal staan. Of we hier iets tegen kunnen doen? Ik denk het niet. Het is in principe een openbare ruimte. Maar het is duidelijk dat we hier niet blij mee zijn.’’

Amnesty International wil als waarnemer ‘niet op de zaken vooruitlopen’. ,,Het is de bedoeling dat wij er 28 mei weer zijn’’, zegt een woordvoerder. ,,En dan letten we op het demonstratierecht. Dat vinden wij belangrijk, want daarvoor zijn we er. Hoe wij dit zien voor 28 mei? Dat zullen we ter plekke die dag moeten bekijken.’’

Tip AD Haagsche Courant Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons op 06-27377816 een WhatsAppbericht.

Volledig scherm Waarnemers van Amnesty International tijdens de blokkade van de A12. © Frank Jansen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wie zijn de mensen achter Extinction Rebellion en waarom doen ze wat ze doen? (video):

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: