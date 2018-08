Beelden opgedoken van klopjacht op verdachte na dodelijke schietpartij in Belgische Spa

Gisteren riep het parket van Luik nog op om beelden naar hen door te sturen. In de video is ook de neergeschoten politieman Amaury Delhez (38) te zien.



Delhez werd zaterdagnacht omstreeks 2.00 uur in het hoofd geraakt en bezweek later ter plekke aan zijn verwondingen. Dat gebeurde tijdens een controle van een taxi.



De Limburgse Yvo T. werd ruim zeven uur later aangehouden na de klopjacht door de politie. Ook de twee andere inzittenden zijn inmiddels opgepakt, een van deze verdachten is de jongere broer van T.