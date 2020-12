Beeld omstreden Amerikaanse generaal uit parlementsgebouw verwijderd

Tien doden bij brand in Turks ziekenhuis

20 december Bij een brand op de IC-afdeling in een ziekenhuis in Gaziantep, in het zuiden van Turkije, zijn tien mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Turkse minister van Volksgezondheid. Het vuur brak uit nadat een zuurstofcilinder van een beademingsapparaat, dat werd gebruikt om coronapatiënten te verzorgen, was ontploft.