Bedreigde ‘komische’ vleermuis na 40 jaar weer gevonden in Rwanda

Een ernstig bedreigde vleermuissoort die 40 jaar lang niet werd gezien, is in Rwanda gevonden.

Dit schrijft The Guardian. De ontdekking van de Hill's hoefijzervleermuis kon op veel blijdschap rekenen van natuurbeschermers, gezien zij vreesden dat de soort al uitgestorven was. De vondst van de soort is ‘ongelooflijk’, zegt Jon Flanders, directeur van Bat Conservation International (BCI), in een verklaring.



,,Het is verbazingwekkend om te bedenken dat we de eerste mensen zijn die deze vleermuis in zo’n lange tijd gezien hebben.” De in Texas gevestigde non-profitorganisatie werkte sinds 2013 samen met de Rwanda Development Board en de Rwanda Wildlife Conservation Association om onderzoeken uit te voeren in de jungle.

Quote De gelaats­trek­ken van het dier zijn tot op het komische af uitver­groot Winifred Frick, Hoofdwetenschapper Bat Conservation International

Gelaatstrekken

De wetenschappers vonden in 2019 de vleermuis na een tiendaagse expeditie, waarbij ze de grotten in het bos afspeurden. Maar het kostte hen nog drie jaar om te bevestigen dat het ook echt om de bewuste soort De Hill’s hoefijzervleermuis ging. ,,We wisten meteen dat de vleermuis die we gevangen hadden ongebruikelijk en opmerkelijk was”, zei Winifred Frick, hoofdwetenschapper van BCI. ,,De gelaatstrekken van het dier zijn tot op het komische af uitvergroot.”

De vondst werd gedaan in het nationaal park Nyungwe in het Afrikaanse land. Dit is een dicht regenwoud waar onder meer bedreigde berggorilla’s leven. Er was geen informatie over de populatie van de zoogdieren en de Internationale Organisatie voor Natuurbehoud (IUCN) bestempelde de vleermuissoort in 2021 als ernstig bedreigd.

Vleermuizen vormen een vijfde van alle landzoogdieren. Ongeveer 40 procent van de 1321 soorten die op de rode lijst van de IUCN staan, zijn nu geclassificeerd als bedreigd. Dit is vooral door het toedoen van de mens: ontbossing en verlies van leefgebied zijn de grootste boosdoeners. De ontdekking is voor de onderzoekers in Rwanda het begin van een nieuwe strijd om te voorkomen dat de soort opnieuw verdwijnt.

