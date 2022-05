Bazen Nederlands uitzendbureau verdacht van uitbuiten Duitse arbeidsmigranten

Bulgaren en Roemenen

Duitse overheidsinstanties controleerden medio februari ook in Geldern en Emmerich zes grote onderkomens voor arbeidsmigranten. Het ging toen om Bulgaren en Roemenen die werkten in de Nederlandse vleesindustrie. In de gecontroleerde onderkomens in Geldern en Emmerich was de brandveiligheid onvoldoende, was er sprake van schimmelvorming, ontbrekende elektrische voorzieningen en andere bouwkundige gebreken.