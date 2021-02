Bangladesh stuurt duizenden Rohingya's naar afgelegen eiland

Bangladesh stuurt duizenden Rohingya-vluchtelingen naar een afgelegen eiland voor de kust. Ze moeten daar blijven tot ze weer naar hun thuisland Myanmar kunnen, maar de hoop op een veilige terugkeer is klein na de staatsgreep door het leger. De Verenigde Naties en internationale hulporganisaties vrezen voor de veiligheid van de vluchtelingen op het eiland.

Volgens de autoriteiten worden vandaag en morgen drieduizend tot vierduizend Rohingya’s per schip overgeplaatst naar Bhasan Char, een eiland in de Golf van Bengalen op tientallen kilometers van het vasteland. Vandaag zijn met vijf schepen al ruim tweeduizend vluchtelingen naar het eiland vervoerd.

De regering van Bangladesh wil af van de erbarmelijke situatie in de overvolle en vieze vluchtelingenkampen. Daar verblijven ruim een miljoen Rohingya-moslims, die zijn gevlucht uit Myanmar waar ze stelselmatig worden vervolgd en vermoord.

Onbewoond

Al in 2015 begon Bangladesh met de voorbereiding om het - tot dan toe onbewoonde - eiland in te richten voor de opvang van vluchtelingen. De regering heeft ruim 300 miljoen euro geïnvesteerd in huizen, woningen, ziekenhuizen en scholen.

Volledig scherm Rohingya's in de rij voor vertrek naar het eiland. © AP

De Verenigde Naties en hulporganisaties zijn vanaf het begin kritisch geweest over de plannen. Ze vrezen dat de Rohingya’s er niet veilig zijn vanwege tropische stormen en overstromingen. Human Rights Watch voorspelde toen al een ‘humanitaire ramp’. Vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties, Rohingya-leiders en journalisten mogen niet naar het eiland om de situatie zelf te beoordelen.

De Bengaalse regering drukte, zonder overleg met de organisaties, de volksverhuizing door. Sinds december zijn al zevenduizend Rohingya’s naar het eiland afgevoerd. In totaal worden er 100.000 vluchtelingen ondergebracht.

Schuilkelders

Bangladesh wijst alle zorgen van de hand en noemt de bouw van waterkeringen en dammen en de vele schuilkelders bij orkanen. De huizen zijn iets boven de grond gebouwd om de bewoners te beschermen tegen hoogwater.

De verplaatsing gebeurt op vrijwillige basis, bezweert de regering. Maar de eerste groep vluchtelingen op Bhasan Char zegt dat ze gedwongen zijn te verhuizen. Na aankomst mogen de Rohingya’s niet van het eiland af.

Volledig scherm Reddingsvesten aan boord van de schepen © AP

Volgens de regering zorgt de overbevolking in de vluchtelingenkampen juist voor meer criminaliteit. ,,Het proces van het verplaatsen van de Rohingya’s zal doorgaan”, zegt Mohammad Shamsud Douza, die namens de overheid verantwoordelijk is voor de vluchtelingen. ,,Zij gaan er gelukkig heen voor een beter leven. Onze grootste prioriteit is repatriëring naar hun thuisland op een waardige manier.’’

Veilige terugkeer

Bangladesh benadrukt dat het aan Myanmar is om de Rohingya’s weer op te nemen. De regering roept de internationale gemeenschap op druk uit te oefenen op het buurland om hun veilige terugkeer te verzekeren.

Na de staatsgreep door het leger twee weken geleden is er weinig hoop voor de Rohingya’s op een veilige terugkeer naar Myanmar. ,,Ik zie geen toekomst voor ons”, zegt een 42-jarige vluchteling op het eiland tegen persbureau Reuters. ,,De weinige hoop die we hadden om terug te gaan naar ons vaderland is uiteengevallen na de staatsgreep.”

Volledig scherm Rohingya vluchtelingenkamp in Cox's Bazar in Bangladesh © AP

