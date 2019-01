Balkanruzie om 'Macedonië' bijna opgelost

1. Waar gaat het conflict over?

Over het recht op de naam 'Macedonië'. Het land scheidde zich in 1991 onder de naam 'Republiek Macedonië' vreedzaam af van Joegoslavië. Griekenland tekende daartegen direct bezwaar aan. Athene kreeg gedaan dat de noorderbuur door internationale organisaties alleen wordt erkend onder de naam Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (of FYROM, naar de Engelse afkorting). De Grieken noemen het land zelf 'Skopje', naar de hoofdstad van het land. Ze blokkeren toetreding van Macedonië tot de Navo en de EU zolang er geen overeenstemming over de naam is.