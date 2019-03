Bagagecontrole haalt levende orang-oetan uit reiskoffer

Paus stuurt Chileense kardinaal de laan uit voor verzwijgen misbruik

13:59 Paus Franciscus heeft het ontslag van kardinaal Ricardo Ezzati, de aartsbisschop van Santiago, Chili, aanvaard. Hij zou schandalen over kindermisbruik, vooral met jongens jarenlang met de mantel der liefde hebben bedekt. Hij is de achtste hoge geestelijke in het land die het veld moet ruimen.