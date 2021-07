Baby van één dag oud in vuilniszak bij Lyon gevonden, moeder opgepakt

Julian Assange verliest Ecuadoraan­se nationali­teit

1:42 WikiLeaks-oprichter Julian Assange heeft zijn Ecuadoraanse nationaliteit verloren. Volgens een rechtbank in Quito zijn diverse onregelmatigheden aangetroffen in zijn naturalisatie. De advocaat van Assange kondigde aan een verzoek tot vernietiging van de beslissing in te dienen.