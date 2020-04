Baby met hartafwijking heeft corona: ‘Blijf thuis, doe het voor onze Erin’

Ze zijn lang niet de enigen die iedereen oproepen om thuis te blijven, maar het verhaal van de Britse ouders Emma en Wayne Bates is hartverscheurend. Hun zes maanden oude dochter Erin ligt met het coronavirus in het ziekenhuis aan allerlei apparatuur. ,,Alsjeblieft, neem het serieus.”

Erin werd een half jaar geleden geboren met een hartaandoening. Ze woog slechts 2,4 kilo en worstelt vanaf het begin met problemen aan haar luchtpijp. Na een openhartoperatie en maanden van behandelingen leek het eindelijk de goede kant op te gaan met het ‘wonderkind’, zoals haar ouders haar liefkozend noemen. Tot ze afgelopen vrijdag werd gediagnosticeerd met Covid-19. Op Facebook deelden ze een foto van de baby, vast aan slangen, draden en apparatuur. Erin krijgt in het Alder Hey kinderziekenhuis in Liverpool zuurstof toegediend via een zogeheten continue positieve luchtwegdruk-machine.

Haar moeder Emma kan bij haar blijven, zolang ze geen klachten ontwikkelt. ,,Dan zou ik naar een ander ziekenhuis worden overgebracht.” Omdat er maar een persoon is toegestaan, zit haar vader Wayne in thuisisolatie in Manchester. Via videobellen houdt het gezin contact met elkaar.

Kwetsbaar

Ze storen zich eraan dat sommige mensen de coronamaatregelen niet serieus nemen. ,,Het maakt me boos. Ik neem het persoonlijk. Al voor de lockdown deden wij voorzichtig in de supermarkt, omdat onze dochter zo kwetsbaar is voor virussen. Nu zie ik nog steeds mensen die geen enkel respect hebben voor afstand houden. Mensen die in een rij bij een ijskraam aan het strand staan alsof het een doodnormale dag is.”