‘Babe’ van de opera: moeder van Greta Thunberg is geen onbekende

,,Is er soms iets mis mee dat ik er goed wil uitzien?”, vertelde ze op 33-jarige leeftijd aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws, naar aanleiding van een première in Brussel. ,,De tijd van de dikke madammen die ‘ohohohoh’ doen in de opera is voorbij. Ik werk hard aan mijn troeven. Ik dans, ik sport én ik oefen mijn stem.”



Het leverde haar ook een zangcarrière buiten de opera op. In 2009 trok ze zelfs naar het Eurovisiesongfestival in de Russische hoofdstad Moskou om haar land te vertegenwoordigen. Met het nummer La Voix haalde ze 33 punten. Dat zijn er 354 minder dan de Noorse inzending van Alexander Rybak, die won met het nummer Fairytale. België haalde in 2009 de finale niet.



Toen haar mama op het songfestival stond, was Greta amper zes jaar oud. Malena Ernman trad in die periode ook vaak in het buitenland op, maar haar dochter zou invloed uitgeoefend hebben op haar carrière. ,,Ik heb mijn ouders doen stoppen met het vliegtuig te nemen”, vertelde ze ooit tijdens een interview.