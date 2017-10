Baasje laat blinde Smiley, Amerika's bekendste hulphond, rustig ingeslapen

De razend populaire Smiley had alleen al op Instagram ruim 200.00 volgers. Volgens zijn baasje Joanne George is de hond rustig ingeslapen. Ze deelde op sociale media foto's van de overleden viervoeter en wordt sindsdien bedolven onder de steunbetuigingen. Smiley had al een paar jaar kanker en blies de laatste adem uit terwijl zijn poot in de hand van George lag. ,,Door hem te laten sterven hebben we hem uit zijn lijden verlost'', aldus George op Instagram. ,,Dit was de enige manier waarop we Smiley nog konden bedanken voor alle het goede werk dat hij heeft gedaan.''

Samen met Smiley bezocht George ontelbare zieke mensen. ,,Het was verbazingwekkend te zien welk effect Smiley op ze had. Wie Smiley eenmaal had ontmoet, was gelijk goed gestemd. Vooral kinderen leerden door hem dat je, ondanks een handicap, best gelukkig kan zijn.'' Smiley werd niet blind geboren. De ogen van de hond werden al op jonge leeftijd dichtgenaaid, omdat ze chronisch ontstoken waren en hij niks zag. Door die ogen, in combinatie met zijn misvormde bek, leek hij altijd te grijnzen. Volgens zijn baasje was zijn uiterlijk niet alleen schijn. ,,Smiley was een extreem vrolijke hond die altijd liep te kwispelen en weinig last had van zijn beperkingen''