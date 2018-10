Baas van Interpol is verdwenen

Zijn vrouw en kinderen wonen in Lyon en zijn bezorgd. Ze hebben niets meer van hun man en vader vernomen sinds hij op 29 september op reis ging, melden Franse media.

Het hoofdkwartier van Interpol staat in Lyon. Meng volgde in 2016 de toenmalige Franse Interpolchef Mireille Ballestrazzi op. Hij was eerder een belangrijke figuur in de Chinese Communistische Partij en onderminister van Openbare Veiligheid in China. Hij zou eind afgelopen maand naar China zijn gereisd. Meng zou wel in China aangekomen zijn.

Interpol reageerde op de mogelijke vermissing: ,,Dit is een zaak voor de relevantie autoriteiten in zowel Frankrijk als China. De secretaris-generaal van de organisatie is verantwoordelijk voor het dagelijks draaiend houden van Interpol, niet Meng."

Kritisch op Meng

Sommige mensenrechtenorganisaties bekritiseerden destijds de benoeming van Meng, omdat zijn land drukdoende was Chinezen in het buitenland terug naar China te voeren. Zo stelde Amnesty International dat de Volksrepubliek niet alleen voortvluchtige fraudeurs laat oppakken en terugsturen, maar ook om politieke redenen mensen terughaalt. Interpol zou zo meewerken aan het gedwongen repatriëren van vluchtelingen en dissidenten.