Baas ‘internationale criminele organisatie’ Wagner ‘spuugt’ op nieuwe Amerikaanse sancties

Zes personen en twaalf bedrijven die volgens Washington banden onderhouden met Wagner en met oprichter en baas Prigozjin - zelf een voormalig kok van president Vladimir Poetin - kregen gisteren te maken met nieuwe sancties. Hetzelfde gold voor Sewa Security Services, dat de belangen van de Wagner Group in Centraal-Afrika behartigt.

Volgens de Amerikanen begaat Wagner op grote schaal wreedheden en mensenrechtenschendingen. Dat laatste werd vorige week ook verklaard door Andrej Medvedev (26) een oud-commandant van Wagner die is overgelopen naar het Westen en asiel heeft aangevraagd in Noorwegen. Hij zou bij Wagner zijn gedeserteerd nadat hij getuige was van oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen door zijn eigen manschappen in Oekraïne. Hij zou ook bewijsmateriaal daarvan hebben meegenomen.

,,De uitgebreide sancties van vandaag tegen Wagner, evenals nieuwe sancties tegen hun medewerkers en andere bedrijven die het Russische militaire complex mogelijk maken, zullen Poetins capaciteit om zijn oorlogsmachine uit te rusten beperken”, aldus de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen.

Misdadigers

Wagner, de controversiële huurlingenorganisatie, is het laatste jaar veelvuldig in het nieuws vanwege het leveren van troepen ter versterking van het Russische leger in Oekraïne. Onder de rekruten zijn veel veroordeelde misdadigers die strafvermindering krijgen als ze ermee instemmen om naar de frontlinies te worden gestuurd.



Deze verse krachten blijken vaak slecht getraind en zouden sneuvelen bij bosjes. Over voormalig kok Prigozjin gaat daarom de cynische grap dat hij in Oekraïne vooral ‘kanonnenvlees’ serveert. Eenheden van Wagner strijden al maanden in het oosten van Oekraïne en met name rond de zwaar bevochten stad Bachmoet. Prigozjin claimde daar enige successen die werden tegengesproken door de Russische legerleiding. Samen met het Russische leger zou Wagner daar inmiddels wel terreinwinst hebben geboekt.

Volledig scherm De FBI heeft vorig jaar een opsporingsbevel uitgevaardigd voor Prigozjin. © via REUTERS

De VS legde in 2017 voor het eerst sancties op aan Wagner, maar verscherpte deze in december vorig jaar vanwege Wagners betrokkenheid bij operaties in Oekraïne.

Volgens experts zou de Wagner Group momenteel ongeveer 50.000 mensen in Oekraïne hebben ingezet, waaronder 10.000 huurlingen en 40.000 ex-gevangenen. Zelfs het Russische ministerie van Defensie heeft wel eens ‘bedenkingen’ bij de ‘rekruteringsmethoden’ van Wagner. Er zijn diverse verslagen van wreedheden tegen de eigen troepen.



Het botert al tijden slecht tussen het reguliere Russische leger en Wagner. Recent heeft president Poetin de altijd kritische directeur van Wagner teruggefloten en de Russische legerleiding juist zijn vertrouwen gegeven. Volgens de Britse inlichtingendiensten zijn de huurlingen van de Wagner Group inmiddels wel een ‘sleutelcomponent’ in de Russische oorlogsmachine geworden.

Op de nu wederom aangescherpte sanctielijst van het Amerikaanse ministerie van Financiën staan ook verschillende prominente Russische politici en zakenmensen zonder bekende banden met Wagner, waaronder de Russische vicepremier en minister van Handel en Industrie Denis Mantoerov, het hoofd van de Russische republiek Tatarstan Rustam Minnichanov, en telecommunicatiemiljardair Sergej Adoniëv.

Kijk onze video's over de oorlog in Oekraïne in onderstaande playlist: