Baas berucht Russisch huurlingenleger stuurt bebloede voorhamer naar Europees Parlement

Jevgeni Nuzjin (55) was een veroordeelde moordenaar die zich had aangesloten bij de Wagnergroep, nadat Prigozjin de gevangenis had bezocht waar hij opgesloten zat. In september arriveerde hij aan het front in Oekraïne, waar hij zich al snel overgaf. Het is niet duidelijk hoe hij opnieuw in de handen van de Wagnergroep terechtkwam, maar op 12 november verscheen op berichtendienst Telegram een video met de titel ‘De hamer van de wraak’, waarin te zien is hoe hij geëxecuteerd wordt voor ‘verraad’ met een voorhamer.