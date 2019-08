Baas Amerikaanse gevangenissen ontslagen na zelfmoord Epstein

Hoger beroep ‘oberschop­pers’ morgen van start: ‘Lagere straf is niet realis­tisch’

14:53 Advocaat Martin Vlcek van de twee broers die anderhalf jaar geleden een ober in Praag zwaar mishandelden, vreest dat hun straf morgen in hoger beroep niet veel lager gaat uitpakken. ‘Dat is niet realistisch.’ In mei van dit jaar werden Armin en Arash veroordeeld tot respectievelijk zes en vijf jaar cel wegens zware mishandeling. Justitie gaat morgen voor ‘poging moord’.