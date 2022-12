Baas Amerikaanse geheime dienst twijfelt of Poetin goed weet wat er speelt aan Oekraïense front

LIVE WK voetbal | Oproep Van Gaal aan Oranjefans: ‘Tegen de USA werden we ook weer overdon­derd’

Op de tweede dag van achtste finales op het WK voetbal komen twee titelfavorieten in actie. Frankrijk neemt het met Kylian Mbappé op tegen het Polen van Robert Lewandowski en Engeland treft het taaie Senegal. Volg hier al het nieuws van dag 15 van het WK voetbal in Qatar in ons liveblog.

12:37