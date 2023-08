Baanbrekend onderzoek: Mars had seizoenen, en misschien dus kans op leven

De planeet Mars had miljoenen jaren geleden seizoenen en dus veranderende weersomstandigheden, net als de aarde. Dat betekent niet per se dat er ooit leven mogelijk was, maar de omstandigheden waren wel ‘gunstig voor de ontwikkeling van leven’, zeggen Franse onderzoekers in het wetenschapsblad Nature .

De wetenschappers van de universiteiten van Lyon en Toulouse hebben metingen van de Amerikaanse verkenner Curiosity bestudeerd. Dat karretje rijdt sinds 2012 rond op Mars.

De aarde bestaat uit losse platen die constant tegen elkaar schuiven, langs elkaar glijden of van elkaar wegdrijven. Dat merken we in vulkanen en aardbevingen. Het oppervlak verandert daardoor continu. Mars heeft dat niet, op het oppervlak zijn sporen van miljarden jaren oude meren en rivieren te vinden.

In lagen van 3,8 tot 3,6 miljard jaar geleden vond de Curiosity zeshoekige zoutafzettingen. Op aarde bestaat dat ook, bijvoorbeeld op zoutvlaktes in Zuid-Amerika. De zeshoeken ontstaan wanneer water verdampt in droge seizoenen. Dat wijst er volgens de onderzoekers op dat Mars vroeger ook natte en droge jaargetijden had. In laboratoriumonderzoek bleek dat de bouwstenen voor leven kunnen ontstaan in zulke omstandigheden.

Sneller om zijn as

Eerder deze week ontdekten wetenschappers dat Mars sneller om zijn as draait. De dagen op de rode planeet worden daardoor steeds een stukje korter. De conclusie van Nasa is gebaseerd op informatie van Marslander InSight. Vier jaar lang verzamelde het ruimtevaartuig gegevens over Mars en stuurde die terug naar aarde. Tot het in december 2022 zijn laatste foto vanaf de planeet stuurde. Het voertuig zat zonder stroom en viel uit.

Door die teruggestuurde informatie konden wetenschappers van Nasa de rotatiesnelheid van Mars bepalen. Wat blijkt: de planeet draait 4 milliboogseconden per jaar sneller om zijn as. Boogseconden zijn een eenheid om de grootte van een hoek aan te geven: in een hele cirkel van 360 graden zitten ruim 1,2 miljoen boogseconden. Dagen op Mars worden met een fractie van een duizendste van een seconde korter. Een subtiel verschil dus.