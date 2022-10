Azovstal-strijder die 40 kg verloor als krijgsgevangene, doet zijn verhaal: ‘We kregen elektrische schokken en ze duwden naalden onder onze nagels’

Toen de Oekraïense marinier Mikhailo Dianov werd vrijgelaten bij een gevangenenruil schokte een foto van zijn uitgemergelde lichaam de wereld . Nu heeft de Azovstal-strijder voor het eerst over zijn hartbrekende ervaringen gesproken. Bekijk het interview in de video hieronder.

Hij oogt schriel en breekbaar. Zijn kleren zijn te groot voor zijn tengere lichaam. Mikhailo Dianov is 42, maar lijkt veel ouder. Maandenlang in abominabele omstandigheden de Azovstal-fabriek verdedigen in Marioepol en daar nog eens vier maanden krijgsgevangenschap bovenop, het doet wat met een mens.

,,We dachten elke dag aan de dood”, zo steekt Dianov van wal tijdens een interview met het Britse ‘Sky News’. ,,Zelfs in de Azostal-fabriek dachten we dat het ons eindstation was.” Het ondergrondse bolwerk van de fabriek leek een oninneembare burcht, maar uiteindelijk moesten de Oekraïners zich overgeven.

Wat volgde, was zo mogelijk nog erger. Uitgehongerd en gefolterd worden door de Russen als krijgsgevangene. ,,Geloof me, na een maand uitgehongerd te zijn, als je dan je ogen sluit, dan vergeet je je familie, je land, alles. Het enige waar je aan denkt, is eten”, vertelt de marinier.

De man verloor 40 kg tijdens zijn vier maanden in krijgsgevangenschap. ,,Het was onmogelijk om te eten. Je kreeg amper 30 seconden voor elke maaltijd”, zegt Dianov. ,,In 30 seconden moest je alles proberen op te eten.”

Hard brood

,,Het brood dat we kregen, was bewust heel hard. Jongens van wie de tanden waren uitgeslagen, konden hun voedsel niet tijdig opeten. Na 30 seconden moest je stoppen. Dan moest je meteen opstaan en rennen. Zo ging het de hele tijd.” Het was erbarmelijk en uiterst vernederend: ,,Ze behandelden ons als dieren.”

Deze nare dingen vonden plaats in de Olenivka-gevangenis in het door Rusland gecontroleerde Donetsk - een plek die Dianov omschrijft als een concentratiekamp. Eenzame opsluiting en folteringen waren geregeld hun deel, zo ook toen ze een bes van de grond hadden opgeraapt en opgegeten. Ze werden geslagen met stokken, kregen elektrische schokken en de bewakers duwden naalden onder hun nagels.

Toch probeerde Dianov optimistisch te blijven. Dat had hij tijdens zijn kindertijd geleerd van zijn vader, zoals hij vertelde aan Oekraïense media. ,,De situatie zal niet veranderen als je verdrietig bent. Als je gevangen zit, en je kan er niets aan veranderen, waarom zou je dan de hele tijd mokken? Zo voelde ik me. Dus probeer je met optimisten te omringen en vertel moppen aan elkaar. En je zal zien dat je gemoedstoestand zal verbeteren.”

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Mykhailo Dianov maakt het vredesteken na zijn vrijlating. © AP

Ducttape

Half september kwamen 205 krijgsgevangenen uiteindelijk vrij bij een gevangenenruil. Dianov was er één van. ,,We werden volledig uitgekleed. De Russen fouilleerden ons. En toen moesten we vijf uur lang hurken. ,,We wachtten gewoon. We wisten niet wat er met ons ging gebeuren”, vertelt de Oekraïner.

,,Ze deden ducttape om mijn hoofd en duwden hun benen in mijn buik, zodat ze de tape strakker konden aantrekken, en zo heb ik een dag, anderhalve dag doorgebracht.”

Hij reisde 36 uur lang met afgeplakte ogen - zonder een idee te hebben van de bestemming - eerst met een bus, dan met het vliegtuig en vervolgens weer met een bus. Pas toen de tape eindelijk was verwijderd, besefte hij dat hij weer in Oekraïne was.

Verenigde Staten

Hij moet nu proberen om 20 kg aan te komen voordat hij een operatie aan zijn arm kan ondergaan. Aan Oekraïense media heeft Dianov verklaard dat hij behandeld zal worden in de Verenigde Staten. De medische kosten zullen gedekt worden door sponsoren.

De behandeling zal van lange duur zijn, maar de psychologische gevolgen zullen waarschijnlijk nog veel langer nazinderen. ,,Iedereen is getraumatiseerd”, zegt hij. ,,Ik beschouw mezelf als een mentaal sterk persoon, maar voor mij hebben veel dingen hun waarde verloren.”

Veel van de beschreven omstandigheden zijn in strijd met de Conventies van Genève. En naar verluidt zitten er momenteel nog duizenden Oekraïense krijgsgevangenen in dezelfde penibele situatie in de Olenivka-gevangenis.

Volledig scherm Mykhailo Dianov omringd door familie en vrienden bij zijn vrijlating. © AP