Ava (7) schrijft Trump na dood vriendje: Hoe kunt u ons beschermen?

Vorige maand ontving Ava een antwoord. 'Beste Ava, bedankt voor je brief. Het is erg dapper van jou om je verhaal met me te delen. Mevrouw Trump en ikzelf vinden het zo jammer om te horen over het verlies van je vriend, Jacob. Scholen zijn plaatsen waar kinderen leren en groeien met hun vriendjes. De gangen zouden vrij van angst moeten zijn', stond in de brief, ondertekend door Donald Trump. 'Het is mijn doel als president om te garanderen dat kinderen in Amerika opgroeien in een veilige omgeving en hen de beste kans geven om hun volledige potentieel waar te maken. Ik zal me blijven concentreren op de bescherming van Amerikanen en de verbetering van de veiligheid van ons land.'



Ava voelde zich enkele dagen beter door de brief, maar dan begon ze weer te piekeren. De president had in zijn antwoord immers geen concrete oplossingen of aanpak beloofd. Daarom schreef ze op 8 januari een nieuwe brief: 'Ik denk soms nog aan die dag, dat het opnieuw zal gebeuren. Als u de tijd heeft, ik heb enkele ideeën om kinderen en scholen veilig te houden. Soms hebben mensen die een schietpartij op school overleven betere ideeën', aldus Ava. Ze stelde voor om scholen te verhuizen naar veiliger buurten, om een plaats te voorzien waar kinderen naartoe kunnen rennen als er iets ergs gebeurt of om scholen te bouwen in cirkels rondom een speelplaats.