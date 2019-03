Autoverhuurders transparanter over prijs

video Zeven gewonden in mid­den-Is­raël na raketaan­val vanuit Gazastrook

10:00 Ten noordoosten van de Israëlische kustplaats Tel Aviv is een raket ingeslagen in een woning. Daardoor raakten zeven mensen, waaronder drie kinderen, gewond. De raket is volgens het Israëlische leger afkomstig uit de Gazastrook.