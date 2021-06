Automobilist rijdt in op toeschouwers Pride-parade Florida: één dode

Een automobilist is zaterdagavond aan het begin van de Pride-parade in Wilton Manors, in de Amerikaanse staat Florida, ingereden op toeschouwers. Daarbij is één dode gevallen. Een ander raakte ernstig gewond.

De chauffeur van de pick-up truck deed alsof hij deel uitmaakte van de Stonewall Pride Parade in Wilton Manors. Toen hij het sein kreeg om de stoet te volgen, gaf hij plotseling gas en reed dwars door de hekken op de toeschouwers in. Daarbij raakten twee mensen zwaargewond, van wie er één inmiddels is overleden.

Lokale media meldden dat de bestuurder is aangehouden door de politie. Volgens de autoriteiten is het nog allerminst zeker of er opzet in het spel is. Maar daar denkt de burgemeester van het naburige Fort Lauderdale heel anders over. ,,Dit is een terroristische aanslag op de LHBT-gemeenschap’', zei Dean Trantalis tegen verslaggevers. ,,Dit is precies wat het is. Nauwelijks een ongeluk.’'

Toeschouwer Christina Currie vertelde tegen de South Florida SunSentinel dat ze met haar familie aan het begin van de parade was. ,,Plotseling kwam er op hoge snelheid een truck door de hekken’', zei Currie. ,,Het was absoluut opzettelijk.’’

Publiek niet in gevaar

De politie van Wilton Manors tweette zaterdagavond dat het publiek niet in gevaar is. ,,Er heeft zich een tragisch incident voorgedaan tijdens het Stonewall-evenement van vandaag’', zei de burgemeester van Wilton Manors, Scott Newton, in een verklaring, volgens WPLG-TV. ,,Uit respect voor alle betrokkenen is de parade afgelast en wordt er grondig onderzoek gedaan.’'

De Stonewall Pride Parade wordt jaarlijks gehouden, als onderdeel van de ‘Pride-maand’ juni. In die maand worden de Stonewall-rellen van 1969 herdacht, toen LHBT’ers de straat op gingen om te protesteren tegen intimidatie en discriminatie door de politie. Dat gebeurde na de ontruiming van homobar Stonewall Inn in New York. De protesten worden gezien als het begin van de georganiseerde homo-rechtenbeweging in de VS.