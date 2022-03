Automobilist rijdt daklozenkamp binnen: vier doden

Vier mensen zijn zondag om het leven gekomen nadat een automobilist om 02.00 uur 's nachts inreed op een tentenkamp voor daklozen in Salem, in de Amerikaanse staat Oregon.

Twee mensen stierven op de plaats van het ongeval, terwijl twee anderen later aan hun verwondingen in een ziekenhuis overleden. Nog twee anderen liggen met levensbedreigende verwondingen in het ziekenhuis, aldus de politie. In het kamp is ruimte voor zo’n 300 slaapplaatsen. Hoeveel mensen er op het moment van de crash in het kamp aanwezig waren is niet bekend.

Ook de bestuurder van de auto is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Aanvullende informatie over de bestuurder, bijvoorbeeld of deze mogelijk met opzet op het kamp inreed, of een mogelijke oorzaak van de crash is niet vrijgegeven.

Volgens de politie van Salem was de automobilist alleen en bestuurde hij een tweedeurs sportauto. Onderzoek moet uitwijzen of de automobilist teveel had gedronken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.