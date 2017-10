'Auto verplicht veiliger met snufjes die automobilist corrigeren'

Hij wil onder meer een noodstop-systeem waarmee de auto hard remt als in de stad iemand plots de weg oversteekt, omdat één op elke twee verkeersslachtoffers een (vaak oudere) voetganger of fietser is. Verder denkt hij aan waarschuwingssystemen als je de berm dreigt in te rijden of je eigen rijvak verlaat, gordelverklikkers op de achterbank en sensoren die waarschuwen wanneer je te hard rijdt of je bandenspanning te laag is. CDA-Europarlementariër Wim van de Camp ziet de chauffeurs assistentiesystemen als een opstapje naar de zelfrijdende auto, die naar verwachting over niet al te veel jaren ook zijn intrede gaat doen. Van Miltenburg: ,,Als onze industrie daar dan al ver mee is, kunnen we daarmee weer ons voordeel doen op de Amerikaanse en Japanse markt."