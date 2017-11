Auto rijdt basisschool Sydney binnen: twee kinderen gedood

Toch doodstraf voor zieke man die moord niet kan herinneren

6 november Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft bepaald dat een doodzieke man uit de staat Alabama toch mag worden geëxecuteerd vanwege het doodschieten van een politieman in 1985. Vernon Madison (67) was hiervoor al in 1994 ter dood veroordeeld, maar kreeg in zijn dodencel enkele beroertes, waardoor hij zich zijn daden niet meer kan herinneren of er een verklaring voor kan geven.