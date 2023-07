Auto ramt school in Wimbledon: één dode en zeventien gewonden

Analyse Experts: ‘Poetin is een dead man walking, een man op weg naar zijn einde’

Het was een rampweek voor Vladimir Poetin. Het optreden tijdens de crisis van vorige week zorgt voor verbijstering. Waarom deed de Russische president niks terwijl Jevgeni Prigozjin met zijn Wagnergroep oprukte richting Moskou? ,,De fut ontbreekt al een tijdje”, zegt Ruslandkenner Hans van Koningsbrugge. ,,De man wordt oud.” En dus is de vraag hoe sterk zijn positie nog is.