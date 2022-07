Auto en caravan van Nederlands gezin gaan op Belgische snelweg E17 in vlammen op

Het metalen onderdeel werd verloren door een vrachtwagen en lag op de rechterrijstrook in de richting van Gent. De bestuurder van een auto met Nederlandse kenteken - met aan boord twee volwassenen en een kind - merkte het obstakel te laat op. De wagen raakte direct zwaar beschadigd aan de onderkant.



De auto en caravan schaarden en kwamen op de linker- en middenrijstrook terecht. De auto vloog vrijwel meteen in brand door weglekkende olie en brandstof. Het gezin kon uit het voertuig komen, voordat het in één grote vuurbal veranderde. Ook de caravan ging volledig in vlammen op.



Een tweede auto, voorzien van Noors nummerbord, reed ook over het obstakel heen en raakte daarbij eveneens zwaar beschadigd. Zij het met minder ernstige gevolgen. Door het ongeval werden drie rijstroken versperd. Het verkeer kan moeizaam passeren via de invoegstrook. Vanaf Waasmunster staat momenteel zo’n acht kilometer file.