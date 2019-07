Auto boort zich in Belgisch café: vijf doden

De bestuurder van de betrokken Audi verloor even na zes uur vanochtend, om nog onduidelijke reden, de controle over zijn voertuig. De wagen raakte daarbij van de rijbaan en reed tegen de gevel van het café. De kroeg was al gesloten en er waren geen mensen meer aanwezig. Alle slachtoffers vielen in de auto. De omgeving rond het verkeersongeval is voorlopig afgezet. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden waaronder het ongeluk is gebeurd. De schade aan het café is groot.