Australische tiener overlijdt nadat hij per ongeluk in vuilniswagen wordt gedumpt

Volgens de politie van Port Lincoln, een plaatsje ten westen van Adelaide, wist één van de jongens te ontsnappen, maar de 13-jarige liep bij de val in de vrachtwagen ernstige verwondingen op en stierf ter plekke. De derde jongen raakte niet gewond bij het ongeval.

Volgens de politie had de vrachtwagenchauffeur geen idee dat de jongens in de vuilniscontainer zaten en is hij “extreem geschokt” door het incident.