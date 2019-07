Australische politie pakt drietal met aanslagplannen op in Sydney

Het drietal zou banden hebben met terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Twee van hen worden verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie en het voorbereiden van een aanslag. De derde man wordt verdacht van minder ernstige feiten, maar de precieze aanklacht is nog niet bekendgemaakt.



De politie zegt dat een van de verdachten, de 20-jarige man, sinds vorig jaar door de autoriteiten in de gaten werd gehouden nadat hij was teruggekeerd uit Libanon. Hij had daar plannen gemaakt om in Afghanistan mee te vechten met IS en aanslagen te plegen. Hem wacht mogelijk levenslang als hij schuldig wordt bevonden.