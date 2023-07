Australische man en zijn hond gered na maanden op zee: ‘Ik ben zó lang alleen geweest’

Hij vertrok in april vanaf het Mexicaanse La Paz naar Frans Polynesië, maar een storm zorgde er al snel voor dat de zeilboot geen elektriciteit meer had en niet kon communiceren. De Australiër overleefde maandenlang op rauwe vis en regenwater.

Lange baard

Shaddock had een lange baard en was zichtbaar vermagerd, maar hij is naar eigen zeggen gezond, net als Bella. ,,Ik ben door een zeer moeilijke tijd gegaan op zee, ik heb gewoon rust en goed voedsel nodig, want ik ben zolang alleen geweest”, zei hij in een video die de vissers van hem maakten.