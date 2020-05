Australische man 31 jaar na moord op homoseksuele student opgepakt

Duitse spaarbank voor derde keer dupe van plofkra­kers, mogelijk werk van Au­di-ben­de

12 mei In het Duitse Voerde, zo'n 60 kilometer over de grens bij Venlo, is afgelopen nacht een geldautomaat opgeblazen. Omwonenden zagen minstens drie gemaskerde mannen, die er na de plofkraak vandoor gingen, in een donkere wagen. Over een eventuele buit is nog niets bekendgemaakt.