Australische kinderpornobende misbruikte zeker 46 baby's en kinderen

Aanslagple­ger (28) die op vrouwen inreed in Toronto pleit ontoereke­nings­vat­baar

10 november Alek Minassian, de Canadese man die uit vrouwenhaat in april 2018 met een busje op voetgangers in Toronto inreed en tien van hen doodde, stelt dat hij niet toerekeningsvatbaar is vanwege geestesziekte. Minassian staat vanaf dinsdag terecht op verdenking van tien gevallen van moord met voorbedachten rade en zestien pogingen tot moord.