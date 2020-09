Australische journaliste in cel wegens ‘bedreiging Chinese staatsveiligheid’

De zaak zorgt voor verder oplopende spanningen tussen China en Australië. Cheng Lei, geboren in China en sinds 2012 als presentator van economisch nieuws actief op de Engelstalige Chinese propagandazender CGTN, werd vorige maand in hechtenis genomen. Tot nu toe was niet duidelijk waarom. Haar arrestatie markeerde een volgende etappe in het geruzie tussen China en Australië. Volgens woordvoerder Zhao waren er ernstige verdenkingen maar genoot de tv-presentatrice tijdens het onderzoek ‘volledige wettelijke bescherming van de Chinese staat.

Lees ook Play PREMIUM Hele wereld zucht onder corona, maar in land waar virus ontstond is alles weer normaal Lees meer

De populaire en altijd voorzichtig-kritische Cheng Lei is duidelijk in ongenade gevallen. Ze presenteerde onder andere de Chinese tegenhangers van tv-hits als ‘Top Gear’ en ‘China’s Got Talent’. Haar cv alsook oude uitzendingen waarin ze te zien is zijn sinds haar arrestatie van de website van de zender CGTN verwijderd. Cheng Lei werkte eerder negen jaar in China voor de Amerikaanse zender CNBC.

De aankondiging dat ze wordt verdacht van staatsondermijnende activiteiten komt vlak na het overhaaste vertrek uit China van twee andere Australische journalisten die bang waren ook gearresteerd te zullen worden.

Geschoffeerd

De betrekkingen tussen Australië en China zijn de afgelopen maanden in rap tempo verslechterd. China voelde zich eerder dit jaar bijzonder geschoffeerd toen Australië aandrong op een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong van de coronapandemie, die voor het eerst werd ontdekt in de Chinese stad Wuhan. Wat ook slecht viel in Beijing was dat Canberra herhaaldelijk zijn bezorgdheid uitte over de mensenrechten in Xinjiang en Hongkong. Daarbij werd gevraagd gedetineerde Australiërs, zoals Yang Hengjun, een mensenrechtenactivist, vrij te laten. Hij wordt al ruim anderhalf jaar zonder proces vastgehouden. Voeg daar dan nog bij dat Australië - samen met andere westerse landen – het Chinese Huawei heeft uitgesloten van zijn 5G-netwerk en er ligt een stapel boosheid in Peking.

China reageerde hard, onder meer met maatregelen tegen Australisch rundvlees, gerst en wijn. Chinese toeristen is opgeroepen het land te mijden.

Volledig scherm Cheng Lei in gelukkiger tijden. © AFP

In het geval van Cheng Lei denken waarnemers dat haar Australische nationaliteit een rol speelde in haar arrestatie. Een nieuwe zet in het buurtje pesten tussen beide landen die veel handel met elkaar drijven. In juli waarschuwde Australië burgers al dat ze tijdens hun bezoek aan China te maken zouden kunnen krijgen met ‘willekeurige detentie’ - een reiswaarschuwing die nog steeds van kracht is.

Experts zien in het opsluiten van tv-bekendheid Cheng Lei een voorbeeld van Pekings ‘gijzeldiplomatie’. Die komt neer op het vastzetten van burgers uit landen waarmee China een meningsverschil heeft. Vrijlating wordt dan een politiek drukmiddel. Cheng Lei mag niet praten met haar twee jonge kinderen in Melbourne. Ze kan ook niet bellen met een advocaat, zoals wel vaker gebeurt in China.

Niemand immuun voor arrestatie

,,Niemand is tegenwoordig immuun voor arrestatie in China - tycoons, beroemdheden, journalisten, het voormalige hoofd van Interpol - veel mensen, zowel buitenlanders als lokale bevolking, zijn in het Chinese rechtssysteem verdwenen zonder duidelijke uitleg waarom”, aldus Elaine Pearson, het hoofd van Human Rights Watch Australia.

Peking ontkent dat alles met klem en zegt dat het zich niet bezighoudt met vijandige diplomatie. De arrestaties, beschuldigingen en veroordelingen tegen buitenlanders zijn niets anders ‘dan de eerlijke vervolgingen door de rechtsstaat’. Vraag is wat het allemaal oplevert want de Chinese economische dwangtactieken leiden alleen maar tot steeds hardere retoriek in de Australische politiek.

In een groter verband worden de arrestaties van Cheng Lei en van westerlingen gezien als vergelding voor de Canadese arrestatie van de Chinese Huawei-directeur Meng Wanzhou. De dochter van de oprichter van de telecomgigant wordt beschuldigd van fraude in de Verenigde Staten. Onder president Trump zijn de Verenigde Staten al langer verwikkeld in een hard handelsconflict met de Chinezen.

Bekijk hier onze trending nieuwsvideo's:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.