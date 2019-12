Australische hitterecord van 50,7 graden kan sneuvelen

Vanaf woensdag worden voor het midden en zuiden van het land een reeks dagen verwacht met temperaturen ver boven de veertig graden, waarschuwt BOM. Het Australische hitterecord staat op 50,7 graden Celsius en dateert van 2 januari 1960. Bloedheet was het destijds in Oodnadatta in het zuiden. Volgens een woordvoerder van BOM kan dat record volgende week sneuvelen.

Brandweerkorpsen zijn al in verhoogde staat van alertheid wegens dreigende nieuwe bosbranden. Er woeden er nog steeds meer dan honderd in het land waarbij al ruim een miljoen hectare bos en heide in de as is gelegd. Meer dan 800 huizen zijn verbrand. Zes mensen kwamen tot nu toe om. Er is nog altijd weinig zicht op regen.