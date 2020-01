Australiërs massaal op de loop voor vuurzee: Nederland geeft vooral om koala's

Via het maandag door het Nederlandse Rode Kruis geopende gironummer 5125 is inmiddels bijna 750.000 euro binnengehaald voor hulp aan Australië. Dat geld gaat naar het Rode Kruis in Australië en wordt gebruikt voor voedsel, water, toiletspullen en mentale hulp voor slachtoffers.



Zo wordt er hulp geboden aan getroffenen om hun leven weer op te bouwen, of om om te gaan met stress en trauma. Het Rode Kruis zegt zich ter plaatse op te maken voor een weekend waarin het vuur, zoals voorspeld, weer aanwakkert. Er zijn zo’n 1920 Rode Kruis-hulpverleners actief om getroffenen van de bosbranden te helpen.



Donaties die bij het Wereld Natuurfonds (WNF) binnenkomen, zijn ook bestemd voor de Australische tak van de organisatie en zal onder meer worden uitgeven aan het herstel van leefgebieden en medische hulp aan gewonde dieren. De vuurzee betekent voor dieren ‘een enorme ramp’, aldus het WNF.



Het Natuurfonds is ‘blij verrast dat mensen zo massaal schenken’, zegt een woordvoerder. Tot nu toe kwam al ruim een miljoen binnen op de rekening van het fonds. Mensen kunnen blijven doneren en vanaf zaterdag via de website ook een T-shirt met koala kopen voor het goede doel.