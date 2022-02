Australië sluit ambassade in Kiev wegens de verslechterde veiligheidssituatie

Australië gaat haar ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev sluiten nu een Russische inval op handen lijkt, melden Australische media. Minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne zei dat gezien de verslechterde veiligheidssituatie in de regio de regering heeft besloten alle activiteiten in de ambassade tijdelijk op te schorten en het personeel heeft opgedragen te vertrekken.

Het land verplaatst zijn activiteiten naar een tijdelijk kantoor in Lviv, een plaats in het westen van Oekraïne vlakbij de grens met Polen. Premier Scott Morrison heeft alle Australiërs opgeroepen het land zo snel mogelijk te verlaten. ,,Ons advies aan hen is heel duidelijk: dit is een zeer gevaarlijke situatie en voor uw eigen veiligheid moet u proberen Oekraïne te verlaten. Het zal een zeer onstabiele situatie zijn als daar een conflict is’’, zei hij.

Morrison, wiens regering voortdurend in de clinch ligt met China, riep Beijing op om op te komen voor Oekraïne nadat China vorige week kritiek had geuit op een bijeenkomst van de Amerikaanse, Australische, Japanse en Indiase ministers van Buitenlandse Zaken in Melbourne. ,,De Chinese regering bekritiseert graag Australië, maar blijft huiveringwekkend stil over Russische troepen die zich verzamelen aan de Oekraïense grens’’, zei de premier tijdens een persconferentie. ,,De coalitie van autocratieën die we zien, die andere landen probeert te pesten, is niet iets waar Australië ooit een licht standpunt over inneemt.’’

Reisrestricties

Verschillende landen riepen al hun burgers op om Oekraïne te verlaten en niet meer naar het land te reizen tenzij dat strikt noodzakelijk is. Onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Saudi-Arabië, Israël, België, Noorwegen, Denemarken, Estland en Letland waarschuwden mensen die zich nog in Oekraïne bevinden.

De Amerikaanse president Joe Biden en de Russische president Vladimir Poetin hebben zaterdag ruim een uur met elkaar gesproken over de crisis rond Oekraïne. Ze hebben besloten verder te praten. Het gaat erom of een oorlog in het Oost-Europese land kan worden afgewend.

Washington stelt dat Rusland inmiddels zoveel eenheden in stelling heeft gebracht dat het op korte termijn kan aanvallen. Poetin ziet de westerse steun aan Oekraïne en de troepenversterkingen in Oost-Europese NAVO-landen juist als bedreigend. Ondertussen manen de Oekraïense machthebbers tot kalmte.