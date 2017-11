Aswolken houden Brabantse toeristen vast op Bali

Hoe kom ik van het eiland af? Dat is de belangrijkste zorg van toeristen uit de regio die vastzitten op Bali. Als gevolg van de uitbarsting van vulkaan Agung op het Indonesische eiland is het vliegveld van Denpasar gesloten tot woensdagochtend, en de bussen richting de veerboten naar Java zitten ramvol. Een mogelijk cycloon die op komst is, houdt de toeristen verder in spanning. De lokale bevolking blijft ondertussen rustig onder de situatie.

Marijn van Dijk uit Leende wil zich er nog niet druk over maken. Zij viert al twee weken vakantie op het paradijselijke eiland, waarbij zij met echtgenoot Frans al verschillende plaatsen op Bali heeft aangedaan op motorscootertjes. Nu zijn ze neergestreken in het toeristische plaatsje Ubud, zo’n 50 kilometer ten zuidwesten van de Agung-vulkaan. ,,We genieten nog maar even van onze vakantie. Over een week willen we weer naar huis. Hopelijk kunnen we dan weer vliegen.”

Marijn van Dijk.

En ja, ze zijn vorige week ook om die beruchte vulkaan heen gereden. ,,Van de politie mochten we daar toen nog langs. Nu is het hele gebied rond de Agung afgesloten,”aldus Van Dijk.

Gevarenzone

Maurice van den Heuvel uit Eindhoven zit ver van de gevarenzone van de vulkaan-op zo’n 70 kilometer daarvandaan, in badplaats Sanur-maar de gevolgen van de vulkaanuitbarsting zijn voor hem heel tastbaar. Net als veel andere toeristen wil hij weg van het eiland, om door te reizen naar Thailand. Maar een vlucht en vervoer naar het vliegveld regelen bleek bijna een onmogelijke opgave.

Van den Heuvel gaat nu woensdag via een omweg naar Bangkok: eerst met de veerboot naar Java, om vervolgens via Surabaya naar Thailand te vliegen. ,,Alles is nu geregeld. Mijn enige zorg is of alles goed op elkaar aansluit, en ik geen verbinding ga missen. Mocht ik in Surabaya ook stranden, dan ben ik nog verder van huis.” Van den Heuvel meldt even later dat er ook nog een cycloon op komst is in het gebied. ,,De vliegvelden op Java worden nu mogelijk ook gesloten.”

De vluchten op vliegveld Denpasar zijn allemaal gecancelled.

Mondkapjes

Kim Baselmans uit Eersel woont en werkt al zeven jaar op het eiland, in de buurt van hoofdstad Denpasar, ongeveer 60 kilometer van de aswolken van de Agung. Dat er een uitbarsting aan de gang is, is aan de lucht goed te merken. ,,Die is viezig en grauw. Je ziet ook overal viezigheid liggen op brommers. Mensen lopen hier met mondkapjes.” Volgens Baselmans is de lokale bevolking op het eiland goed voorbereid. ,,Het is al maanden aan het rommelen op die vulkaan, mensen zagen dit aankomen. We hebben ook gezichtsmaskers op ons kantoor liggen, mocht de luchtkwaliteit slechter worden.” Een noodzaak om Denpasar te verlaten is er op het moment niet. ,,En dat zou ik ook nooit doen, al zou het moeten. Ik laat mijn honden hier nooit achter.”

Kim Baselmans woont en werkt op Bali.

Wel maken collega’s die familie hebben in het vulkaangebied zich zorgen om hun naasten. ,,Mensen die in een straal van 10 kilometer van de vulkaan woonden moesten verplicht vertrekken en worden opgevangen in sporthallen. Zij moesten hun huizen en dieren verlaten, heel heftig.”