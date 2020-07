'Astronomisch’: 17 New Yorkers neergeschoten in één dag

De meeste slachtoffers vielen in Brooklyn, maar volgens een politieofficier stijgt het aantal schietpartijen in alle delen van de stad. Onder de slachtoffers was een kind van één jaar oud dat op slag dood was. Vrijwel alle vormen van misdaad komen veel vaker voor in de metropool.



Terwijl in de VS voor het afschaffen van of radicaal bezuinigingen op de politie werd betoogd, steeg in New York het aantal schietincidenten met 130 procent ten opzichte van juni 2019. Er waren ook veel meer inbraken en autodiefstallen dan een jaar eerder, aldus de politie.