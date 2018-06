Artsen zonder Grenzen: Malta laat reddingsschip Aquarius niet aanmeren

'Mi­ni-Hol­land' slaat aan in Britse hoofdstad

11:11 Londenaren lopen en fietsen meer in de wijken waar meer ruimte is gemaakt voor voetgangers en fietsers. Dat blijkt vandaag uit onafhankelijk onderzoek. Daarmee is de proef in de Britse hoofdstad met de wijken, die 'mini-Holland' worden genoemd, geslaagd.