Artsen zonder Grenzen hervat migrantenmissie op Middellandse Zee

Artsen zonder Grenzen is al jarenlang actief op hulpschepen in de Middellandse Zee, maar stopte haar activiteiten in april. Toen weigerden landen als Italië en Malta uit vrees voor het coronavirus hulpschepen die migranten op hadden gepikt toe te laten in hun havens. ,,Europese landen gebruik covid-19 nu echter als een excuus om de hulpacties tegen te gaan. Ondertussen blijft het misbruik van migranten in Libië doorgaan”, stelt de organisatie in een persverklaring. ,,Libië is geen veilige plek. Daarnaast kunnen we mensen niet op zee laten verdrinken, we moeten deze mensen beschermen”, stelde Oliver Behn, directeur operatieën van AzG, in een online persconferentie.