Artsen zonder Grenzen: ‘Gezondheidszorg Afghanistan stort in’

Ze valt even stil na de vraag of ze misschien ook nog iets positiefs heeft gezien in het zuiden van Afghanistan. Een lichtpuntje, hoe klein ook. Manager operaties voor Artsen zonder Grenzen Martine Flokstra was drie weken in het geplaagde land. In Kaboel, maar vooral in het gebied ten zuiden van de hoofdstad, rond Kandahar. En ze bracht geen vrolijke verhalen mee terug naar huis.