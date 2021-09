Arts in Texas aangeklaagd om strenge antiabortuswetgeving te toetsen

Een arts uit Texas heeft met een bekentenis in The Washington Post met succes een rechtszaak uitgelokt. Alan Braid schreef het afgelopen weekeinde een ingezonden stuk waarin hij toegaf de nieuwe strenge abortuswet te hebben overtreden. Hij is nu aangeklaagd door advocaten uit twee andere staten die de rechtsgeldigheid van de omstreden wet willen toetsen.

In de nieuwe wet staat dat een arts geen abortus meer mag uitvoeren als er een hartslag is waar te nemen, wat meestal rond de zes weken zwangerschap mogelijk is. Vaak weten vrouwen op dat moment nog niet eens dat ze zwanger zijn. Als iemand vermoedt dat een arts zich niet aan de wet heeft gehouden mag diegene de betreffende arts en iedereen die de vrouw heeft geholpen aanklagen. Er zijn geen uitzonderingen voor verkrachting of incest.

Braid schreef dat hij op 6 september een abortus heeft uitgevoerd bij een zwangerschap waar al een hartslag was te horen. ,,Ik handelde omdat het mijn plicht is om voor deze patiënt te zorgen, net als voor al mijn andere patiënten, en omdat ze een fundamenteel recht op deze zorg heeft’', zo lichtte hij zijn besluit in de krant toe. ,,Ik begrijp dat er juridische gevolgen kunnen zijn, maar ik wil er zeker van zijn dat Texas niet met zo’n overduidelijk ongrondwettelijke wet kan wegkomen zonder dat die getoetst wordt.’'

De gynaecoloog legt uit dat hij zich de tijd nog goed kan herinneren waarin abortus illegaal was en drie tieners overleden door illegale abortussen. ,,Ik kan niet achteloos toekijken hoe we terugkeren naar de praktijken van voor 1972'’, schrijft hij. ,,Ik neem een persoonlijk risico, maar ik geloof hier volledig in.’'

Grondrecht

In 1973 oordeelde het hooggerechtshof in de omstreden zaak Roe v. Wade dat abortus een grondrecht was voor vrouwen. Maar daar maakt de nieuwe wet in Texas eerder deze maand dus een einde aan. De wet laat de handhaving van het verbod over aan de burgers en beloont hen met een premie van tenminste 10.000 dollar als ze met succes iemand aanklagen die heeft geholpen een dergelijke abortus uit te voeren. Ook de gerechtskosten worden vergoed.

De zaak is aangespannen door twee geschorste advocaten. Een van hen, Oscar Stilley uit de staat Arkansas, zei maandag in een telefoongesprek met Reuters dat hij tegen de abortuswet in Texas is en de rechtbank op deze manier wil dwingen om de wettigheid ervan te beoordelen. Stilley zit in huisarrest, waar hij het laatste deel van een straf van 15 jaar uitzit wegens belastingontduiking. De andere aanklager is Felipe Gomez uit de staat Illinois.