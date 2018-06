Arrestaties Frankrijk voor plannen aanslag op moslims

Libische kustwacht redt op verzoek van Italië migranten van zee

24 juni Ongeveer duizend migranten zijn voor de kust van Libië in moeilijkheden geraakt. De boten waarop zij de oversteek probeerden te maken naar Europa kregen problemen. De Spaanse hulporganisatie Proactiva Open Arms, die met een schip in de buurt was, verklaarde dat Italië haar heeft gelast geen reddingsoperatie uit te voeren.