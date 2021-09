Arrestatiebevel tegen voortvluchtige vriend van vermoorde youtuber Gabby

Roadtrip VSDe Amerikaanse autoriteiten hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Brian Laundrie, de 23-jarige vriend van de overleden influencer Gabrielle ‘Gabby’ Petito. Hij wordt verdacht van het ‘onrechtmatig gebruiken’ van haar creditcard. Laundrie is momenteel geen verdachte in verband met haar dood.

De 22-jarige Gabby Petito werd als vermist opgegeven nadat haar partner Laundrie op 1 september alleen terugkeerde van hun maandenlange reis dwars door de Verenigde Staten. Haar lichaam werd zondag aangetroffen bij een zoektocht in een nationaal park in de Amerikaanse staat Wyoming. Volgens de Amerikaanse autoriteiten is ze vermoord, maar de oorzaak van haar dood is nog niet bekendgemaakt. De vermissing en dood van de 22-jarige vrouw zijn in de Verenigde Staten en inmiddels ook elders in de wereld groot nieuws.

Eerder was Laundrie al ‘een persoon van belang’ in de zaak, maar werd hij nog niet officieel gezocht. ,,Met dit bevel is het mogelijk Laundrie te arresteren. Ondertussen blijft de FBI in het hele land onderzoek doen naar de omstandigheden rondom de moord op Petito”, aldus speciaal agent Michael Schneider van de FBI Denver in een verklaring. ,,We vragen mensen die informatie hebben over Laundries betrokkenheid bij de zaak of zijn huidige verblijfplaats, contact met de FBI op te nemen.”

Vooralsnog wordt Laundrie gezocht omdat hij onrechtmatig gebruik zou hebben gemaakt van de creditcard van Petito. Hij zou tussen 30 augustus en 1 september 1000 dollar of meer hebben uitgegeven met de kaart.

Petito is voor het laatst in leven gezien op 24 augustus. Onderzoekers denken dat ze is vermoord tussen 27 en 30 augustus.

De politie heeft de afgelopen dagen een grootscheepse zoektocht naar Laundrie op touw gezet. Hij zou volgens zijn ouders een moerasachtig natuurgebied vol alligators in Florida zijn ingetrokken, dat inmiddels zonder succes door de politie is uitgekamd. Daarbij zijn helikopters, drones, honden en terreinwagens ingezet. Er zijn vermoedens dat hij zelfmoord heeft gepleegd, al is nergens een afscheidsbrief aangetroffen.

Volledig scherm Op de plaats in een nationaal park in Wyoming waar het lichaam van Gabby Petito werd gevonden, is een herdenkingsplek ingericht. © REUTERS